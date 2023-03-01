جائزة الأفضل في آسيا .. كريستيانو رونالدو ينافس عمر السومة ونجم الهلال

خمسة لاعبين يتنافسون على لقب الأفضل في قارة آسيا، يأتي كريستيانو رونالدو على رأسهم

يبدو أن كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر السعودي، سيكون عضوًا دائمًا في المنافسة على الجوائز خلال الفترة المقبلة سواء في السعودية أو في القارة الآسيوية بشكل عام.

النجم البرتغالي حصل على لقب الأفضل في شهر فبراير في دوري روشن السعودي، بعدما ساهم في العشرة أهداف الأخيرة لفريقه، مسجلًا ثمانية وصانعًا لاثنين، كذلك كان هو الأفضل في الجولة الـ18 وصاحب أفضل هدف في الجولة نفسها.

واليوم، طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتائه الخاص باللاعب الأفضل في القارة خلال شهر فبراير الماضي، وجاء رونالدو على رأس المرشحين.

بينما يتنافس مع الدون كذلك أوديون إيجالو؛ لاعب الهلال السعودي، عمر السومة؛ لاعب العربي القطري، أسو رستم؛ لاعب الشرطة العراقي، لابا كودجو؛ محترف العين الإماراتي، ومهدي عبد الجبار؛ لاعب المنامة البحريني.

ومن المقرر أن يمتد التصويت حتى الخامس من مارس الجاري، عبر الموقع الرسمي للاتحاد القاري. (رابط التصويت)