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إسبانيا

جايا يرد على استبعاد إنريكي: لم أمر بمثل ذلك من قبل!

علي رفعت
12:05 ص غرينتش+3 20‏/11‏/2022
Josa Gaya Spain 2021
إنريكي واجه اتهامات عديدة بعد أن أكدت تقارير أن رحيل جايا عن المعسكر الإسباني غير مبرر.

رد خوسيه لويس جايا مدافع فالنسيا على الاتهامات التي تم توجيهها للمدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي بعد استبعاده من قائمة كأس العالم رغم أن إصابته تجعله يغيب لمباراة واحدة فقط.

وقال جايا في تصريحات لصحيفة "آس": "أحاول أن استوعب الأمر، أنه صعب للغاية، أنا حزين لكنني فخور لأنني قاتلت لسنوات حتى أتمكن من التواجد في ذلك المكان".

وأضاف: "لم يكُتب لي النجاح وهذا الأمر محسوم لكنني واثق أن قرار إنريكي جاء لصالح الفريق كما يقول بالضبط".

وأكمل: "لم أختبر مثل ذلك الأمر من قبل، أتمنى الأفضل للفريق من قلبي لقد خلقوا الكثير من الأجواء الرائعة في المنتخب ولم أشاهد مثلها في أي فريق آخر".

جدير بالذكر أن جايا كان قد تم استبعاده وقام لويس إنريكي باستدعاء لاعب برشلونة الشاب أليخاندرو بالدي.

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