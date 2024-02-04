جاياردو يُهاجم إدارة الاتحاد ويُحدد شرط عودة بنزيما للتدريبات الجماعية

تصريحات مثيرة لمدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي

أطلق مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد مجموعة من التصريحات المثيرة عقب الفوز على الفيصلي والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بشأن ملف الأجانب في الفريق وموعد عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية.

العميد صعد إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه المقنع على الفيصلي 4-0 في ملعب الملز بالرياض مساء اليوم الإثنين، وقد شدد المدرب الأرجنتيني على أهمية ذلك الفوز خاصة أنه جاء بعد 45 يومًا من آخر مباراة رسمية لعبها الفريق.

وأضاف "واجهنا صعوبات بالغة في الإعداد خلال المرحلة الماضية، لم يكن لدينا الفرصة لخوض مباريات ودية لأننا لم نكن نمتلك سوى 11 لاعبًا، كان تركيزنا على الإعداد الفردي للاعبين لعدم القدرة على العمل الجماعي، وما زلنا ننتظر عودة اللاعبين واكتمال الصفوف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب سُئل عن ملف الأجانب والـ8 الذين سيقيدون في القائمة المحلية فاستغل الفرصة وهاجم إدارة الاتحاد ورمى بالكرة في ملعبها، إذ قال "لدينا 10 أجانب واللوائح تتطلب وجود 8 فقط، طلبت من المسؤولين في النادي حسم هذا الملف ولكنهم لم ينظروا به حتى الآن، لو كان الأمر يعود لي لاتخذت القرار وحللت هذا الموضوع. الجماهير يجب أن تعي شيئًا مهمًا وهو أن الفريق لم يُعد بالشكل الذي أريده أنا".

وأخيرًا حدد جاياردو شرط عودة المهاجم الفرنسي للتدريبات الجماعية بقوله "بنزيما ينفذ حاليًا برنامجًا إعداديًا بدنيًا وفنيًا، الأمر يعود له الآن .. متى ما رأيناه جاهزًا فنيًا وبدنيًا سنستدعيه للتدريبات الجماعية"

يُشار إلى أن جاياردو استبعد أفضل لاعب في العالم لعام 2022 من معسكر دبي الإعدادي لتغيبه عن التدريبات التي أقيمت في جدة قبل السفر للإمارات، وقد برر بنزيما غيابه بعدم قدرته مغادرة موريشيوس حيث كان يقضي إجازته في الوقت المحدد بسبب إعصار هاجم البلاد.