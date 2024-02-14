جاياردو يكشف مفاجأة عن كريم بنزيما .. ويعلن اسم الأجنبي المستبعد من الاتحاد رسميًا

حديث مارسيلو جاياردو قبل مباراة الاتحاد ونافباخور..

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن الأجنبي "الأخير" المستبعد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الاتحاد بعد الاستغناء عن صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو، أصبح يملك 9 محترفين أجانب في صفوفه؛ حيث كان مجبرًا على استبعاد واحد منهم من القائمة المحلية، فيما تبقى من منافسات في الموسم الحالي.

جاياردو كشف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نافباخور الأوزباكي، عن أنه قرر استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، من قائمة الفريق المحلية، مع إمكانية الاعتماد عليه في مسابقة دوري أبطال آسيا.

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وأضاف المدرب الأرجنتيني: "جروهي لاعب بعقلية احترافية كبيرة؛ وسيظل يتدرب مع الفريق الأول بكل جدية، حتى آخر يوم له في النادي".

وبخصوص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.. أكد مارسيلو جاياردو، على أن استبعاده من مباراة نافباخور كان قرارًا فنيًا؛ مشيرًا إلى أن اللاعب قد يكون جاهزًا للمباريات، بداية من الأسبوع القادم.

وأعرب جاياردو، عن سعادته الكبيرة بتحسن نتائج الفريق الاتحادي مؤخرًا، مرجعًا ذلك إلى الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، بالإضافة إلى عودة العديد من اللاعبين المصابين.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيواجه نافباخور الأوزباكي، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.