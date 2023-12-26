جاياردو يكشف سر استبعاد جروهي من كلاسيكو الاتحاد والنصر .. ويؤكد: هذا ما سأفعله في 2024!

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد خسارة الاتحاد أمام النصر

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أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن خيبة أمله من نتائج فريقه، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك بعد الخسارة أمام النصر.

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الاتحاد خسر (2-5) أمام النصر، مساء الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأرجع جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، نتائج العميد الاتحادي السيئة، إلى كثرة الإصابات، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يتعرض لها الفريق، في بعض المباريات.

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وقال المدرب الأرجنتيني: "في معظم المباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي، نلعب بنقص عددي؛ بعد طرد أحد اللاعبين، من المستطيل الأخضر".

وشبه مارسيلو جاياردو، كرة القدم بـ"الحياة"، التي يجب أن يتعافى فيها الإنسان، بعد كل سقوط؛ مؤكدًا على أنه سيعمل على رفع معنويات اللاعبين، في العام الجديد 2024.

وعن سر قرار استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، من قائمة الكلاسيكو بالكامل، والذي أثار الجدل في الشارع السعودي، أعلن جاياردو، معاناة اللاعب من الإصابة، رافضًا تحميل أي نجم بعينه، مسؤولية الخسارة أمام النصر.

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