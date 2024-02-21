جاياردو يكشف خطة الاتحاد أمام نافباخور .. وعبد الرزاق حمد الله: نجونا من هذه الأزمة في الذهاب!

مباراة آسيوية حاسمة للاتحاد أمام نافباخور..

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن حماسه الكبير، قبل مواجهة نافباخور الأوزباكي.

الاتحاد يستضيف نافباخور، في السابعة من مساء الغد - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي (0-0).

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "كُلنا حماس لخوض مواجهة الغد.. عملنا على استرجاع اللاعبين؛ ليكونوا بأفضل مستوى لائق، وللظهور بشكل مشرف".

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وأشار المدير الفني الأرجنتيني، إلى أنه يريد السيطرة على المباراة منذ البداية، والعمل على سرعة انتقال الكرة، مع إيجاد الحلول الإبداعية وأخذ المبادرة الهجومية.

وأكد مارسيلو جاياردو، على أنه لم يخبر اللاعبين بقائمة مباراة نافباخور، كاشفًا عن أنه سيختار "الخماسي الأجنبي"، بعد التدريبات المسائية، اليوم الأربعاء.

ومن ناحيته.. قدّم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، التهنئة إلى المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم التأسيس؛ متمنيًا للبلاد المزيد من التقدم.

وعن مباراة نافباخور.. وعد حمد الله، جماهير العميد الاتحادي، بعدم التراخي طوال الـ90 دقيقة، معتبرًا أن العودة من أوزباكستان بـ"التعادل" أمر جيد؛ خاصة أن اللاعبين نجوا من التعرض لـ"الإصابة" هُناك؛ بسبب سوء أرضية الملعب.