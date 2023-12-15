جاياردو يكشف حالة كورونادو بعد المغامرة به أمام الأهلي .. ويقدم وعدًا أخيرًا لجماهير الاتحاد

ماذا قال جاياردو قبل دقائق من مباراة الاتحاد والأهلي؟

قدّم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، وعدًا أخيرًا إلى جماهير فريقه، قبل دقائق قليلة من مواجهة الأهلي المصري.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

ووعد جاياردو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، جماهير العميد الاتحادي، بـ"القتال" داخل أرضية الملعب؛ من أجل تحقيق الانتصار، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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واعترف المدير الفني الأرجنتيني، بصعوبة مواجهة الأهلي، على عكس مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والذي فاز فيها الفريق الأول لكرة القدم، بثلاثية نظيفة.

وعن حالة النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الاتحاد، والذي دخل التشكيل الأساسي أمام الأهلي، رغم معاناته من الإصابة يوم أمس الخميس، والخوف الجماهيري من المغامرة به؛ قال جاياردو: "إنه في حالة جيدة".

وشدد مارسيلو جاياردو، على أن كورونادو، استعاد لياقته كاملة قبل المباراة؛ لذلك أصبح جاهزًا للمشاركة في التشكيل الأساسي أمام الفريق المصري الكبير.