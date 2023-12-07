جاياردو يكشف عن المتهم في هزيمة الاتحاد أمام ضمك .. ومصير كريم بنزيما النهائي

أول تعليق من مارسيلو جاياردو بعد خسارة الاتحاد أمام ضمك

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كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن "المتهم الأول" في هزيمة فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الاتحاد خسر (1-3) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جاياردو في كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، أرجع الخسارة أمام ضمك، إلى ضغط المباريات الهائل؛ قائلًا: "هذا خامس لقاء للعميد الاتحادي، خلال 14 يومًا فقط".

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واعتبر المدير الفني الأرجنتيني، أن خسارة اللاعبين بـ"الإصابة"، قبل مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية؛ هي أكثر ما يحزنه في الفترة الحالية.

وعن المصابين.. كشف مارسيلو جاياردو، عن أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، سيلحق بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من المونديال، والمقررة يوم 12 ديسمبر الجاري؛ بينما الأمر لا يزال غامضًا، بشأن المدافع البرازيلي لويز فيليبي.

جدير بالذكر أن شبكة قنوات "SSC"، أعلنت أن الفحوصات الأولية التي خضع لها فيليبي، بعد إصابته في مباراة الاتحاد وضمك، أثبتت حاجته لفترة علاج؛ لمدة أسبوعين على الأقل، وبالتالي غيابه عن كأس العالم للأندية.

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