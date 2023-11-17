جاياردو يحدد أول صفقتين في الاتحاد .. ويطلب الاستغناء عن هذا اللاعب!

صفقات الاتحاد "المرتقبة" في عهد مارسيلو جاياردو

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يبدو أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بدأ التخطيط بالفعل؛ لصفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الشتوية"، قبل توليه المهمة رسميًا.

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الاتحاد توصل إلى اتفاق مع جاياردو؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال اليومين القادمين.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "TNT Sports"، رغبة جاياردو في ضم ثنائي عالمي - تدربا معه في صفوف العملاق الأرجنتيني ريفر بليت -، إلى العميد الاتحادي.

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هذا الثنائي؛ هما الأرجنتيني إينزو بيريز، لاعب ارتكاز ريفر بليت، والكولومبي خوان كوينتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي راسينج كلوب.

بيريز ينتهي عقده مع ريفر بليت في ديسمبر من العام الحالي، ما يجعل الصفقة سهلة للغاية، بينما يرتبط كوينتيرو براسينج الأرجنتيني، حتى نهاية 2026.

وأكدت الشبكة الأرجنتينية، على أن مارسيلو جاياردو، يعرف إمكانيات هذا الثنائي جيدًا، ويرى أنهما سيقدمان إضافة فنية كبيرة للغاية لنادي الاتحاد، إلى جانب الأسماء العالمية المتواجدة في الفريق حاليًا؛ وفي مقدمتهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

وعلى جانب آخر.. حدد جاياردو، أول الأسماء الأجنبية الذي سيرحل عن صفوف نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي القادم؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "daily record".

الصحيفة كشفت عن رحيل الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، عن العميد الاتحادي، في الميركاتو الشتوي القادم؛ على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن جوتا نفسه، يشعر بندم كبير للغاية، بعد انضمامه إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، مقابل 30 مليون يورو تقريبًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد، رفع اسم الجناح البرتغالي، من قائمة الفريق الأول "المحلية"؛ حيث لا يستطيع المشاركة، سوى في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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