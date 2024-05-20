"جاياردو مستمر ولا تعاقدات في الصيف" .. محمد نور يصدم جماهير الاتحاد برسالة تشاؤمية!

موسم كارثي للاتحاد تحت قيادة جاياردو..

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وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، رسالة صادمة لجماهير العميد، بالكشف عن موقف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المُقبل، حيث قال إن الفريق سيظل في نفس الدوّامة التي عانى منها هذا الموسم.

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وأوضح نور، عبر برنامج "دورينا غير"، أن مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، قد يبقى مع العميد في الموسم المُقبل، رغم إبداء الإدارة رغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، فيما يظل الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 22 مليون يورو، عائقًا كبيرًا نحو رحيل الأرجنتيني.

وأضاف "قد لا يتم تدعيم الفريق بمحترفين أجانب في الصيف، إلا إذا تم ضخ مبالغ للنادي، مثل كل عام، ولكن في الفترة الحالية ليس هناك مبلغ للتعاقدات، النادي قام بتجديد عقود اللاعبين الأجانب عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وأحمد حجازي، قبل مجيء صندوق الاستثمارات، ونجح في إنهاء ملف كورنادو بانتقاله إلى البرازيل".

وتابع نور "جاياردو لم يمتلك الأدوات اللازمة، وكل مباراة فيها إصابات وإيقافات، وشاهدنا الكثير من اللاعبين الصغار في الفريق، والاتحاد لن يستطيع المنافسة على البطولة، إلا إذا جاءت إدارة جديدة واستطاعت أن تصنع التجانس مع المدرب واللاعبين".

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وقدم الاتحاد موسمًا كارثيًا تحت قيادة جاياردو هذا الموسم، حيث احتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 51 نقطة من 32 مباراة، فيما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي، دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني، فيما يرتبط العميد بعقد مع المدرب الأرجنتيني حتى 2025.

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