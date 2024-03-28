جاياردو طلبه بالاسم .. الاتحاد على أعتاب التعاقد مع صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

اسم جديد يرتبط بقوة بالانتقال إلى نادي الاتحاد..

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يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي حاليًا، على حسم صفقة "مفاجئة"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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الاتحاد الذي ودع مسابقة أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي؛ يقاتل على لقبي السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع محاولات لانتزاع المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سيباس جيوفانيلي، طلب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد الاتحادي، من إدارة ناديه؛ التعاقد مع الأوروجوياني نايثان نانديز، متوسط ميدان كالياري الإيطالي.

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جيوفانيلي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن فتح إدارة الاتحاد، خط مفاوضات مع نظيرتها في كالياري، لحسم الصفقة بشكل رسمي؛ حيث وصلت المحاثات بين الطرفين، إلى مراحل متقدمة للغاية.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن كالياري يملك عرضًا مغريًا آخر من نادي القادسية السعودي؛ من أجل التعاقد مع نانديز "28 سنة"، في الميركاتو الصيفي القادم.

النجم الأوروجوياني بدأ مسيرته مع العملاق المحلي بينارول، قبل الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي مثّله في الفترة من 2017 إلى 2019، ثم الانتقال إلى كالياري.

جدير بالذكر أن نايثان نانديز، الذي يجيد كذلك في مركز الظهير الأيمن، لعب 157 مباراة رسمية مع الفريق الإيطالي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 17 آخرين.

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