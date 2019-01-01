"جاياردو يمكنه أن يدرب ريال مدريد أو برشلونة"

مستوى كبير للنجم الأرجنتيني مع ريفر بليت

رشح رئيس ريفر بليت رودولفو دي أونورفيو مدربه مارسيلو جاياردو للتدريب في أوروبا، وتحديداً ريال مدريد أو برشلونة، بعد انتهاء عقده مع فريقه.

جاياردو نجح في قيادة الفريق الأرجنتيني للنهائي الثاني على التوالي في كوبا ليبرتادوريس، والثالث له في البطولة، وذلك بعد الفوز على غريمه بوكا جونيورز.

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وقال دي أونورفيو مع "راديو لا ريد": "ولايتي تنتهي في 2021 وكذلك عقد جاياردو، ستكون مهمة خليفتي صعبة، ولكن أتمنى استمراره لأعوام قادمة هنا".

وأضاف: "كنت أتوقع أن سيكون صعباً الاستمرار بعد نهائي مدريد، ولكنه يملك الطاقة، أعتقد أنه مرشح للانتقال لأوروبا بعد ذلك، ممكن ريال مدريد وبرشلونة".

وختم: "هو تنافسي بشكل هائل، هو أفضل مدرب أتى في ريفر بليت".

ويلعب ريفر بليت الشهر المقبل أمام فلامينجو نهائي كوبا ليبرتادوريس في العاصمة التشيلية سانتياجو.