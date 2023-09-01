"جاهز للقتال".. نجم ريال مدريد السابق ينضم إلى مانشستر يونايتد!

حل جديد لكتيبة المدرب إريك تين هاج

أبرم مانشستر يونايتد اليوم صفقة انضمام الإسباني الدولي سيرجيو ريجيلون من توتنهام على سبيل الإعارة، حاسمًا مشكلة الظهير الأيسر لدى المدرب إريك تين هاج.

وقال ريجيلون لموقع مانشستر يونايتد الرسمي حول انضمامه إلى الشياطين الحمر: "في الحياة لابد أن تكون مستعدًا لكل شيء، وأنا سعيد بتمثيل فريق عظيم بحجم مانشستر يونايتد".

وأضاف: "تحدثت مع المدرب وعرفت ما الذي يريده مني بالضبط.. والآن أنا جاهز للقتال برفقة الفريق منذ انضمامي".

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وكان ريجيلون قد ظهر مع ريال مدريد في حقبة المدرب زين الدين زيدان وقدم مستويات رائعة جعلت توتنهام يضمه من النادي الملكي، ومرت مسيرته برفقة "السبيرز" بفترات من الصعود والهبوط، والآن هو على سبيل الإعارة في ناد عملاق بحجم يونايتد.