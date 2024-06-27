جاهز للتألق بعد رؤية المولود الجديد.. فودين يعود إلى يورو 2024 مفعمًا بسعادة الأبوة!

فيل فودين ينتظر منه الكثير

عاد الدولي الإنجليزي فيل فودين إلى معسكر منتخب إنجلترا بعد ولادة طفله الثالث ومغادرته معسكر منتخب بلاده بشكل مؤقت.

وعاد فودين (24 عاما) إلى إنجلترا مباشرة بعد التعادل مع سلوفينيا مساء الثلاثا بعد أن وأنجبت شريكته ريبيكا كوك طفلا.

لكن فودين قام برحلة مؤقتة وكان من المقرر أن يعود مساء الخميس بعد رحلة العودة إلى ألمانيا من المملكة المتحدة.

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وهذا يعني أنه من المتوقع أن يتدرب فودين، البالغ من العمر 24 عامًا، يوم الجمعة، وبالتالي يجب أن يكون على أتم الجاهزية للبدء مرة أخرى في مباراة إنجلترا في دور الـ16 أمام سلوفاكيا في جيلسنكيرشن يوم الأحد.

وسيكون ذلك بمثابة دفعة كبيرة لمدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، الذي يرى أن فودين لاعب أساسي في هذه البطولة ويمكن القول إنه كان أفضل لاعب له في التعادل مع سلوفينيا.

ولكن بعض مشجعي إنجلترا ذهبوا إلى أن فودين لم يسجل إلى الآن في البطولة أو يصل إلى أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي، بسبب الانشغال بملف الطقل الجديد الذي رزق به، آن الأوان ليلعب الآن بأفضل شكل ممكن!.