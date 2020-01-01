جامعة الملك سعود تطرح ملعب الهلال للاستثمار أو الإيجار

شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة جامعة الملك سعود في طرح ملعبها للاستئجار أو الاستثمار خلال الفترة المُقبلة مع اقتراب نهاية عقدها مع نادي الهلال.

وغرد الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر : " جامعة الملك سعود تعلن عن رغبتها في استئجار أو استثمار ملعب الجامعة بعد نهاية العقد الحالي، مؤكدة بأن آخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين 3 رمضان".

وكانت الأسابيع الماضية قد كشفت التقارير عن وجود صراع شركات منتظر على ملعب جامعة الملك سعود، ملعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب اقتراب نهاية العقد بين النادي والجامعة.

المزيد من الفرق

ومن المنتظر أن يتم طرح مناقصة خلال الأيام المُقبلة، من أجل الحصول على فرصة استثمارية لملعب الجامعة، بسبب اقتراب نهاية العقد بين شركة "صلة" المسوق الحصري لنادي الهلال السعودي.

شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017، تنتهي خلال أسابيع.

تقارير كشفت عن وجود صراع متوقع بين شركة "إعمار" الراعي الشريك الحالي لنادي الهلال بجانب شركة "المملكة القابضة" راعي النادي، وشركة "ًصلة"، حيث يسعى الثلاثي للحصول على حق استثمار الملعب.

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ويخوض الزعيم مبارياته خلال المواسم الأخيرة على ملعب جامعة الملك سعود الذي تتسع مدرجاته لـ 25 ألف متفرج، وقدمت جماهير الزعيم فيه لوحات فنية رائعة خلال المواسم الأخيرة.