هل يشارك جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الدوري التركي؟

تعرف على قواعد التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري التركي، وهل يشارك فريق مصطفى محمد جلطة سراي في دوري الأبطال بعد حصوله على المركز الثاني؟

اصبح الدوري التركي محط أنظار العديد من محبي الكرة في العالم العربي وفي القلب منه مصر، وذلك بعد انضمام نجم الزمالك مصطفى محمد لجلطة سراي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية 2021.

العديد من اللاعبين المصريين سبق لهم اللعب في الدوري التركي على مر التاريخ، لعل أبرزهم أحمد حسن نجم بشكتاش السابق، وعبد الظاهر السقا زميل العميد في الجيل الذهبي لمنتخب مصر، والذي فاز بكأس أمم إفريقيا 3 مراتٍ على التوالي في العشرية الأولى من القرن العشرين.

لم يخيب مصطفى محمد الظن، وواصل صناعة تاريخ الفراعنة في بلاد الأتراك، وفي 16 مباراة في الدوري والكأس سجل 9 أهدافٍ، وكان على وشك الفوز بالدوري التركي مع جلطة سراي، لكن بشكتاش نال اللقب في اللحظة الأخيرة.

كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

وبعد خسارة الدوري، هل يشارك مصطفى محمد في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الموسم المقبل؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هو نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري التركي؟

يشارك في دوري أبطال أوروبا من الدوري التركي فريقين فقط، هما المتصدر والوصيف في كل موسم، لكن لا يبدأ الثنائي من نفس الدور.

يبدأ حامل اللقب دوري الأبطال من الملحق المؤهل لدور المجموعات، أما الوصيف فيبدأ من الدور المؤهل الثاني.

هل يشارك جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا؟

حصل نادي جلطة سراي على المركز الثاني في الدوري التركي، وبذلك سيشارك في دوري أبطال أوروبا من الدور المؤهل الثاني، فيما سيشارك البطل بشكتاش من الملحق.

أما ثنائي الدوري الأوروبي هذا الموسم من الدوري التركي، فهما فنربخشة وطرابزون سبور.

الترتيب الفريق البطولة الدور 1 بشكتاش دوري أبطال أوروبا الملحق 2 جلطة سراي دوري أبطال أوروبا الدور المؤهل الثاني

من يواجه جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا؟

ستجرى قرعة الدور المؤهل الثاني في دوري أبطال أوروبا 2021 في 16 يونيو القادم، ومعها سيتحدد الفريق الذي سيواجهه جلطة سراي.

وبحسب نظام دوري الأبطال، فإن هذا الدور يلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، وستلعب مباراة الذهاب أحد يوم 20 و21 يوليو، أما موعد الإياب فهو أحد يومي 20 أو 21 يوليو 2021.