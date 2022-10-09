جالتييه: شتيمة راموس للحكم عادية ومبابي يتيم دون ميسي ونيمار

جالتييه يعلق على تعادل باريس سان جيرمان أمام ريمس

أعرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن تعجبه من طرد سيرجيو راموس مدافع الفريق، أمام نادي ستاد ريمس.

باريس سان جيرمان حل ضيفًا على ستاد ريمس في الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، في لقاء انتهي بالتعادل السبلي بين الفريقين.

وشهدت المباراة حصول المدافع المخضرم سيرجيو راموس على بطاقة حمراء في الدقيقة 41.

ماذا قال كريستوف جالتييه؟

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن طرد راموس: "كان هناك الكثير من التوتر، كما كان هناك الكثير من الحوارت، والإفراط في الالتزام وبسبب الإحباط تدهورت المباراة".

وأضاف: "كان يجب التحكم في هذه المباراة بشكل أفضل من قبل جميع مكونات اللقاء".

وواصل: "البطاقة الحمراء صعبت الأمور لكننا تركنا أنفسنا محاصرين من قبل الخصم في كثير من الأحيان".

وأردف: "في الشوط الثاني وجدت فريقي أفضل، لعبنا بشكل جيد مع حركة أكثر مرونة، صنعنا الفرص وكان لدينا سيطرة على الكرة وكانت نهاية المباراة عاصفة للغاية بالنسبة للجميع".

وأضاف: "هل أهان سيرجيو راموس الحكم؟ لقد اختبرت هذا قبل بضع سنوات هناك مشكلة ليست في الثقافة بل في لغة كرة القدم أنا متأكد من أنه لم يقصد إهانة الحكم أطلق سيرجيو تعبيراً أسمعه مئات المرات طوال الأسبوع على أرض الملعب، عندما نكون غاضبين لدينا كلمات لكنها تعبير".

وتابع: "أعتقد أن الحكم أخذ الأمر بنفسه عندما كان يعرف كيف تسير الأمور لقد واجهت نفس المشكلة لخوسيه فونتي في ليل، اعتبرها الحكم إهانة له عندما يكون تعبيرًا غالبًا ما يقال على الأرض أمام اللاعبين".

وعن أداء كيليان مبابي ونيمار قال: "كيليان مبابي كان يتيم قليلاً بدون ليونيل ميسي ونيمار، اعتقدت أنه مع تقدم المباراة، ودخول البرازيلي معه سيكون الأمر مختلف".

وأضاف: "نيمار لم يبدأ المباراة لأنه كان يلعب كثيرًا مؤخرًا، من الواضح أنه عندما دخل رأينا انسجام جيد وهذا هو السبب في أن الشوط الثاني أكثر إثارة عندما كاننا نلعب منقوصي العدد لسوء الحظ".

وأتم: "افتقر نيمار لبعض الدقة".