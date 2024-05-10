جاكسون وبرونو يتصدران الخيارات الجنونية في جولة "التريبل كابتن"

جولة منتظرة في فانتازي الدوري الإنجليزي!

اقتربت الأمور تمامًا من الحسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك مسابقة فانتازي البريميرليج على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، حيث تنطلق بعد ساعات قليلة، الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من المنافسات.

وبالتأكيد اشتد الصراع في الأمتار الأخيرة من الموسم، على مستوى حسم لقب الدوري الإنجليزي، بين آرسنال "83 نقطة"، ومانشستر سيتي "82 نقطة"، فيما يملك الأخير الأفضلية لأنه سيلعب 3 مباريات حتى نهاية الموسم، بينما تبقي مباراتان فقط لآرسنال.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

جولة التريبل كابتن

وفي الجولة رقم 37، ستكون هناك 6 فرق على موعد مع خوض مباراتين، وليس مباراة واحدة فقط، وهي: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ونيوكاسل، وبرايتون، وتوتنهام.

لذلك الفرصة مواتية تمامًا أمام متسابقي فانتازي جول، برعاية أمازون السعودية، من أجل تفعيل الخاصية الرائعة "تريبل كابتن"، والتي تجعلك تحصل على نقاط اللاعب الذي اخترته قائدًا للتشكيلة، مضاعفة 3 مرات.

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وبالتأكيد، سيكون هناك خيارات أساسية لا غنى عنها في تلك الجولة، فنحن ننصح بضرورة تواجد 7 لاعبين على الأقل في تشكيلتك الأساسية، من هذه الفرق التي تخوض مباراتين.

وسيكون النرويجي إيرلنج هالاند، نجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 25 هدفًا، على رأس الاختيارات المرشحة لتفعيل خاصية التريبل كابتن عليها، إلى جانب زميليه في الفريق، كيفين دي بروين وفيل فودين، حيث من المتوقع أن تخوض كتيبة المدرب بيب جوارديولا المباراتين أمام فولهام وتوتنهام، بجدية كبيرة من أجل حسم اللقب.

وإلى جانب عناصر مانشستر سيتي، يظهر أيضا بقوة كول بالمر نجم تشيلسي، والشمشون الكوري سون هيونج مين نجم توتنهام، إلى جانب ألكساندر إيزاك هداف نيوكاسل.

خيارات جنونية للتريبل كابتن

ولكن دعونا نعترف أن إثارة الفانتازي تتضاعف حينما نقبل على اختيارات جنونية وغير معتادة، لذلك نستعرض معكم هنا أبرز تلك الاختيارات التي نرشحها:

1- نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، ضد نوتنجهام فورست وبرايتون

2- جواو بيدرو مهاجم برايتون، ضد نيوكاسل وتشيلسي

3- ريتشارليسون مهاجم توتنهام، ضد بيرنلي ومانشستر سيتي

4- أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، ضد برايتون ومانشستر يونايتد

5- برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، ضد آرسنال ونيوكاسل

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