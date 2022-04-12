جاكبو لريال مدريد أم يونايتد؟ فان دايك: ليسا في نفس المستوى

فان دايك لا يضع ريال مدريد في نفس خانة مانشستر يونايتد

تحدث فان دايك عن الفرص المتاحة أمام زميله كودي جاكبو للانتقال من فريق آيندهوفن لأحد أندية القمة في سوق الانتقالات القادم بعد بطولة كأس العالم قطر 2022.

جاكبو من ضمن أفضل الأسماء التي ظهرت حتى الآن في المونديال ويقدم عروضًا رائعة للغاية مع البرتقالي ضمنت تواجد هولندا في ربع نهائي كأس العالم.

وبالتالي، سئل زميله فيرجيل فان دايك عن إمكانية انتقاله لفريق أكبر خصوصًا مع وجود اهتمام من أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وعن ذلك، قال فيرجيل للصحفيين بعد مباراة فريقه ضد أمريكا: "هل مانشستر يونايتد وريال مدريد على نفس المستوى؟ لا يوجد عدم احترام، لكن لا، أعتقد أن لديه تلك الخطوة التالية بداخله، أشعر بالتأكيد أنه يمكن أن يحدث، سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف أو العام المقبل، سيخبرنا الوقت".

واختتم: "إنه فتى رائع يعمل بجدية، موهوب للغاية وبالتأكيد يوجد فيه المزيد. نحن سعداء للغاية لأنه يعمل بشكل جيد بالنسبة لنا. قد يستمر طويلًا".

جدير بالذكر أن أداء جاكبو قد ساهم في تأهل هولندا لربع النهائي واللعب ضد المنتخب الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل من بطولة كأس العالم قطر 2022.