جاكا يعادل رقمه الخاص مع أرسنال بعد التسجيل في فولهام

أثبت لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا، تطوره الشديد من الناحية التهديفية مع أرسنال خلال الموسم الحالي.

جاكا نجح في افتتاح التسجيل للمدفعجية أمام فولهام، بالشوط الأول من المباراة المقامة بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الهدف يعتبر هو الثالث لجاكا مع أرسنال في البريميرليج حتى الآن، في 20 ظهور له بقميص النادي اللندني هذا الموسم.

وهو ما يعادل ما سجله اللاعب في أول موسمين مع أرسنال خلال 70 مباراة كاملة.

