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الدوري الإنجليزي الممتاز

جاكا يعادل رقمه الخاص مع أرسنال بعد التسجيل في فولهام

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Getty Images
الدولي السويسري سجل هدف المدفعجية الوحيد في الشوط الأول من المباراة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أثبت لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا، تطوره الشديد من الناحية التهديفية مع أرسنال خلال الموسم الحالي.

جاكا نجح في افتتاح التسجيل للمدفعجية أمام فولهام، بالشوط الأول من المباراة المقامة بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الهدف يعتبر هو الثالث لجاكا مع أرسنال في البريميرليج حتى الآن، في 20 ظهور له بقميص النادي اللندني هذا الموسم.

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وهو ما يعادل ما سجله اللاعب في أول موسمين مع أرسنال خلال 70 مباراة كاملة.

ويعتبر الرقم 3 هو العدد الأكبر لأهداف جاكا في موسم واحد، حيث سبق وأن حقق ذلك أيضاً بالدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ في 2015/2016.

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وبذلك يمتلك جاكا فرصة كبيرة لتخطي هذا الرقم فيما تبقى من الموسم الحالي مع أرسنال.

ويخوض المدفعجية المباراة وهم في المركز الخامس بجدول الدوري بـ38 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ54 نقطة.

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