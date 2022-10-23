جافي يسقط والحكم يشاهد .. الكشف عن تفاصيل إصابة نجم برشلونة

جافي يسقط ولا يستطيع أن يكمل مواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

شهدت مواجهة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني إصابة اللاعب بابلو جافي نجم النادي الكتالوني.

جاء هذا عقب تدخل قوي على اللاعب الشاب من قبل داني جارسيا ولم يقم الحكم حتى باحتساب أي خطأ بالرغم أنه كان أمام الكرة.

وكان الحكم خوسيه مونويرا هو نفسه صاحب أزمة ركلة الجزاء صاحبة الجدل الواسع لصالح سيرخيو راموس في مباراة الكلاسيكو قبل عامين بين ريال مدريد وبرشلونة.

وخرجت صحيفة "سبورت" لتؤكد أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن برشلونة لديه مباراة مصيرية ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم قد تحيي آماله في الصعود وقد تقضي عليه بشكل كامل.