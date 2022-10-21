جافي يتفوق على نجم ريال مدريد ويتنزع جائزة الفتى الذهبي

الجائزة تبقى في برشلونة للعام الثاني على التوالي

أسبوع ولا أروع بالنسبة للاعب الوسط الإسباني الشاب جافي نجم برشلونة، البداية كانت بفوزه بكأس كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم في حفل الكرة الذهبية منذ أيام.

والآن يحصل جافي على جائزة أخرى وهي الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب أيضًا، ولكن هذه المرة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية التي تمنح الجائزة لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.

وتم الإعلان عن فوز جافي في مؤتمر صحفي، تم عقده اليوم، الجمعة، في مدينة باليرمو الإيطالية، ليكتمل هذا الأسبوع الرائع لبيدري رغم خسارة برشلونة للكلاسيكو.

تفوق على نجم ريال مدريد

جافي حصل على هذه الجائزة بعد تفوقه على العديد من النجوم الشباب المميزين في أوروبا، ويأتي في مقدمتهم إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 19 سنة.

وتفوق كذلك على كل من جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند المتألق بالدوري الألماني، ونظيره في بايرن ميونخ جمال موسيالا في المرحلة الأخيرة من التصويت.

ومن جانبه قام جافي بتوجيه الشكر إلى لجنة التصويت وعائلته وبرشلونة ومنتخب إسبانيا في مقطع فيديو نشره موقع "توتو سبورت" كما ردد عبارة "Visca el Barça" الشهيرة.

ليس الأول من برشلونة

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعبان من نفس الفريق بجائزة الفتى الذهبي في عامين متتاليين، بعد فوز بيدري نجم برشلونة بجائزة العام الماضي.

ويعتبر جافي البالغ من العمر 18 سنة هو ثالث لاعب من الفريق الكتالوني يتوج بالجائزة، بعد ليونيل ميسي في 2005 وبيدري في 2021.

ويعد هو الإسباني الرابع الذي يتوج باللقب بعد سيسك فابريجاس في 2006، إيسكو في 2012 بالإضافة إلى زميله بيدري.