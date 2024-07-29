جافي يتعافى أسرع من المتوقع.. برشلونة ينتظر نجمه مبكرًا!

جافي يفاجئ برشلونة بعودته السريعة...

يواصل جافي، لاعب برشلونة، تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ويقترب من العودة إلى المشاركة مع فريقه من جديد.

وكان جافي، قد تعرض إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مباراة منتخب بلاده إسبانيا، أمام جورجيا، في شهر نوفمبر الماضي، ويواصل رحلة العلاج منذ ذلك الحين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب الشاب حالته الصحية تتحسن يومًا بعد يوم، مما يمنح فريقه أملًا بعودته إلى الملاعب بشكل أسرع مما يتوقع.

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وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني، لا يتعجل عودة اللاعب ولكن مع الوضع الحالي يمكن أن تتقلص مدة غياب صاحب الـ 19 عامًا، ويعود بشكل أسرع.

ومن المفترض أن يعود جافي، للمشاركة بشكل طبيعي في مطلع نوفمبر القادم، إلا أن دخوله للمرحلة الأخيرة من العلاج والتدريب على العشب، قد يبكر من العودة عدة أسابيع.