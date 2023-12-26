جافي وبيدري يدفعان نجم برشلونة نحو الدوري السعودي في يناير

خطوة لا يمكن استبعادها

يبدو أن الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة ستعود بالنفع على أندية الدوري السعودي، وكلمة السر هنا تكمن في الثنائي الشاب بيدري وجافي.

خط وسط برشلونة يعاني بشكل واضح بسبب إصابة جافي الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي، والمشاكل البدنية المتكررة التي يعاني منها بيدري، مما أجبر برشلونة على التفكير بضم لاعب جديد بخط الوسط في شهر يناير.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الوضع الاقتصادي لبرشلونة يشترط على النادي الكتالوني التخلي عن أحد اللاعبين الكبار من أجل تدعيم خط الوسط بالميركاتو الشتوي.

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وقالت إن رافينيا هو أحد اللاعبين الذين تدرس إدارة النادي التخلي عنهم والسماع للعروض المقدمة لهم، بوجود أنباء حول اهتمام سعودي قوي بالحصول على خدماته، وهو الخيار الذي لا يُرحب به كثيرًا الجناح البرازيلي.

مانشستر يونايتد يأتي كذلك من الخيارات المطروحة، مع إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع جادون سانشو، وهي الإمكانية التي سيوافق عليها برشلونة بشرط أن تكون قيمة رافينيا المبدئية 100 مليون يورو.

ومن الواضح أن هذه القيمة ستكون صعبة على الشياطين الحمر، كما أن رافينيا يفضل الالتزام بالعقد الذي وقعه حتى 2027، لذلك تبدو خطوة الدوري السعودي مطروحة لو تم إقناع اللاعب بها.