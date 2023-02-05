بعد جافي وبيدري .. بايرن يحاول ضم جوهرة جديدة من برشلونة

بايرن ميونخ يعرف جيدًا قيمة مواهب لا ماسيا برشلونة

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني رغبته في تدعيم صفوفه بأفضل المواهب؛ لذا يضع عينه في الفترة الأخيرة على نادي برشلونة وأكاديميته لا ماسيا تحديدًا.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بايرن يستهدف ضم نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الذي لا يشارك أساسيًا باستمرار مع الفريق؛ وهما ما يعول عليه النادي البافاري لإقناعه بالانتقال إليه الصيف المقبل.

فاتي ليس أول لاعب يفكر بايرن في ضمه من برشلونة، فقبله حاول ضم بيدري ثم جافي مقابل دفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الأخير، لكن جافي رفض وجدد عقده مع برشلونة سبتمبر الماضي حتى صيف 2026 ورُفع الشرط الجزائي في عقده إلى مليار يورو.

كما حاول النادي الألماني ضم فرينكي دي يونج على سبيل الإعارة من برشلونة، لكن دخول مانشستر يونايتد في الصفقة واستعداده لدفع 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الهولندي أفشل الصفقة.

اهتمام بايرن بمواهب برشلونة لا ينتهي ونجح بالفعل الفريق البافاري الصيف الماضي في ضم صاحب الأصول المغربية آدم أزنو، 16 سنة، الذي استُدعي لقائمة الفريق الأول لبايرن لمباراة فولفسبورج في البوندسليجا اليوم.