النجم الفرنسي علق على اتهام جافي بإصابته الخطيرة..

قرر الفرنسي أوريليان تشواميني نجم خط وسط نادي ريال مدريد تبرئة جافي لاعب برشلونة من تهمة التسبب في إصابته الخطيرة خلال مباراة الكلاسيكو.

ريال مدريد أعلن عن إصابة تشواميني بشرخ إجهادي في القدم، تعرض لها خلال مباراة برشلونة، التي أقيمت عصر السبت على ملعب مونتجويك، وانتهت بفوز النادي الملكي بهدفين لهدف.

وخرجت شبكة "DAZN" الرياضية في مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية، وألقت اللوم على جافي في إصابة تشواميني، عبر مقطع فيديو لاحتكاك بين لاعبي الوسط خلال الشوط الثاني من المباراة.

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لكن تشواميني قرر تبرئة جافي، حيث أعاد نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وعلق عليه قائلًا: "ما حدث ليس خطأ جافي، لقد أصبت في نهاية الشوط الأول".

وعانى تشواميني من الألم طوال النصف الثاني من الكلاسيكو، وعند عودته إلى مدريد، خضع للاختبارات الطبية، والتي أكدت أنه يعاني من شرخ إجهادي في مشط القدم الثاني لقدمه اليسرى.

وبذلك، فإن تشواميني سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، مما يعني أن نجم وسط الملكي لن يتمكن من المشاركة في 10 مباريات على الأقل هذا الموسم.