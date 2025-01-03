"جاسوس" يثير الفوضى في غرفة ملابس مانشستر يونايتد .. واللاعبون تحولوا إلى "محققين"!

قبل ساعات من موقعة ليفربول

بينما يستعد ليفربول لالتهام ضيفه مانشستر يونايتد الأحد المقبل في البريميرليج، ينشغل لاعبو الشياطين الحمر حاليًا بعمليات بحث مكثفة من أجل الوصول إلى "الجاسوس" داخل غرفة ملابس الفريق.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم من تراجع حاد في النتائج، حيث تراجع إلى المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ22 نقطة فقط بعد مرور نصف الموسم، ولا يفصله سوى 7 نقاط فقط عن أول المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعبي مانشستر يونايتد كانوا يبحثون عن جاسوس في غرفة الملابس بملعب أولد ترافورد، حيث قيل إن مصدر التسريبات الصادمة لوسائل الإعلام معروف جيدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الفترة الأخيرة، كان مانشستر يونايتد مكشوفًا لوسائل الإعلام التي عرفت كافة التفاصيل عن قوائم الفريق والقرارات الفنية قبل المباريات الكبرى، مما أكد مزاعم وجود جاسوس من داخل الفريق مسؤولاً عن نقل المعلومات خارج الدائرة الداخلية لليونايتد.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تحول النجوم الكبار في يونايتد إلى "محققين خارقين" في محاولة لتحديد المسؤول عن تسريب التفاصيل، ويقال إن اللاعبين "يعرفون حاليًا من هو المسؤول عن هذه التسريبات".

ويأمل الشياطين الحمر، الذين خسروا آخر 3 مواجهات لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تجنب أي تشتيت غير مرغوب فيه عند العودة إلى العمل يوم الأحد برحلة إلى أنفيلد ولقاء مع الغريم التقليدي ليفربول.