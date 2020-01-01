جاسبريني: شعب بيرجامو يحتفل رغم أننا نشعر بخيبة الأمل

تصريحات جاسبريني عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا

أعرب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا عن أسفه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بسيناريو درامي للغاية.

وانتصر نادي باريس سان جيرمان بهدفين لهدف على أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليكون الفريق الفرنسي أول الواصلين إلى المربع الذهبي.

وعقب المباراة، أكد جاسبريني أن شعب بيرجامو سيحتفل على أية حال بسبب الشعور بالانتماء إلى الفريق الذي يبذل كل ما لديه من أجل إسعادهم.

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وأضاف: "هذا ما يطلبونه منا، لدينا موارد للشغف والأفكار، وليس بالضرورة توافر الأموال، مواردنا لا نهاية لها وسنستمر في السحب منها في المستقبل"

وتابع: "ليس الأمر أننا لم نكن أقوياء، لكن باريس سان جيرمان لديه لاعبون يتفاعلون بشكل كبير، يغيرون وتيرتهم بسرعة ويبتعدون عن الضغط بصورة مميزة"

وأردف: "اعتقدت أننا لعبنا على نقاط قوتنا، ذكرني هدف باسيليتش بأهداف إيليشيتش، ربما لم نستطع أن نهاجم كما اعتدنا أن نفعل في الماضي "

ولكنه أكمل في هذا السياق: "ولكننا اضطررنا إلى استبدال إيليشيتش بلاعبي خط الوسط الذين يتمتعون بخصائص مختلفة مما فرض علينا استراتيجية مختلفة"

وأكمل: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، حيث شعرنا أننا على وشك الوصول إلى نصف النهائي، كان من الممكن أن يكون هذا إنجازًا للتاريخ"

وأكد: لقد حصلنا على المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، لن نبدأ أبدًا موسمًا يستهدف السكوديتو، فنحن نهدف إلى البناء والتحسين، ثم نرى كيف تسير الأمور"

واختتم تصريحاته قائلًا: "يتم تحديد أهدافنا دائمًا بمرور الوقت، في الواقع، يبدأ الرئيس دائمًا بالقول إننا بحاجة إلى 40 نقطة لتأمين الأمان في الدوري الإيطالي، ثم تتجدد الأهداف بناء على ما تسير عليه الأمور، سعداء بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا لأن ذلك يعد نجاحًا"

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يذكر أن جيان بييرو جاسبريني قد قاد أتالانتا إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، في إنجاز سيظل تاريخيًا كونه انتهى بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.