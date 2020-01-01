جاسبريني: تنتظرنا مواجهة إياب صعبة في ميستايا

ماذا قال جاسبريني بعد الليلة الساحرة لأتالانتا أمام فالنسيا

قال جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا إن الفوز برباعية ذهابًا يعد خطوة جيدة نحو ربع النهائي ولكن لا شيء يمكن الحديث عن حسمه من الآن.

وحقق أتالانتا فوزًا كاسحًا على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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اوعقب المباراة قال جاسبريني إنه انزعج بسبب تلقي الهدف بعد تسجيل رباعية، حيث أن إنهاء المباراة بنتيجة 4 أهداف للا شيء كان سيكون أفضل بكثير.

وأضاف: "علينا أن نذهب إلى ميستايا بنفس الروح والحماس اللذين أظهرناهما اليوم ونثبت أحقيتنا في النتيجة التي حققناها اليوم، هذا ما نفكر فيه بداية من الآن"

وتابع: "لقد خلقنا العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، وأعتقد أنه كان من الممكن أن تشهد المباراة المزيد من الأهداف سواء لنا أو لهم، فهم خلقوا العديد من الفرص أيضًا"

وأردف: "فالنسيا افتقد رودريجو مورينو وعانوا من بعض الغيابات التي قللت من حظوظهم في المباراة، ولكن ذلك لا ينفي أننا كنا على قدر المسؤولية طوال المباراة"

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ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق إيطالي برباعية على فريق إسباني منذ 16 عامًا، حيث يعد آخر انتصار إيطالي برباعية على فريق إسباني من نصيب إنتر وأمام فالنسيا أيضًا في 2004.