جاسبريني إلى رونالدو: إذهب إلى الجحيم!

كشف بيير جاسبريني، مدرب فريق أتالانتا الحديث الذي دار بينه وبين نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو عقب مباراتهما مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا.

يونايتد حل ضيفًا على أتالانتا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثليهما.

ويدين يونايتد بالفضل في هذا التعادل إلى كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي الفريق، وكان الهدف الثاني في الوقت القاتل.

ماذا قال جاسبريني عن رونالدو؟

التقطت الكاميرات رونالدو بعد المباراة وهو يتحدث مع جاسبريني، ووظهر كلاهما أنهم يتبادلان الحديث والمزاح.

وعندما سئُل جاسبريني عن ما دار بينهما عبر "سكاي سبورتس إيطاليا"، رد مازحًا : "لقد أخبرته (أتدري ماذا نقول في إيطاليا، إذهب إلى الجحيم)".

لماذا رونالدو يمثل مشكلة لـ جاسبريني ؟

وواصل المدرب الإيطالي الإشادة بالنجم البرتغالي: "أنه لاعب مذهب، البعض يقول أنه يُعد مشكلة".

وأنهي حديثه عن صاروخ ماديرا، قائلًا: "نادرًا ما يبتعد كريستيانو عن المرمى، إنه لاعب رائع حتى أن البعض وصفه بأنه مشكلة كما قلت، مشكلة جيدة أن يكون لديك 9 تسديدات من أصل 10 على المرمى، وتسجل منهم 5 أهداف".

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