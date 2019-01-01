جاسبريني: أتلانتا سيحقق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي

أتلانتا خسر من مانشستر سيتي في المباراة الماضية بخمسة أهداف لهدف

يعتقد جيان جاسبريني، المدير الفني لنادي أتلانتا أن فريقه قادراً على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتلانتا مع مانشستر سيتي، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جاسبريني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق بخير، تم استدعاء الجميع للمباراة باستثناء زاباتا وجوسينس".

وواصل: "لا أتوقع شيئاً من جوارديولا، مانشستر سيتي يريد الفوز للتأهل للدور القادم في الصدارة، ولكني أعتقد أننا سنقدم مباراة إيجابية ونعبر عن أنفسنا".

جوارديولا: لا يمكنك أن تقول "لا" لبايرن ميونخ

وتابع: "بالنسبة لنا ستكون فرصة لنحقق نتيجة إيجابية ونستمر في المنافسات الأوروبية، حتى لو كان في الدوري الأوروبي".

وأكمل: "بالطبع ستكون مباراة صعبة، ولكني أعتقد أننا سنحقق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن أتلانتا يتذيل مجموعته دون أي نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي المجموعة بتسع نقاط.