جاسبريني عن التحكيم أمام ريال مدريد: انتحار، الحكم عليه البحث عن وظيفة أخرى!

انتقادات قوية للتحكيم في لقاء أتالانتا وريال مدريد

انتقد مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني المستوى التحكيمي في لقاء فريقه أمام ريال مدريد لحساب دوري أبطال أوروبا ووصفه بالانتحار.

أتالانتا خسر بهدف نظيف مساء الأربعاء على ملعبه، في مباراة شهدت طرداً مبكراً لريمو فرولير بعد تدخله على فيرلان ميندي.المزيد هنا.

وقال جاسبيريني مع "سكاي": "المباراة تم تدميرها، العام الماضي بعد الفوضى تم حل معضلة لمسات اليد، الآن هناك رغبة لمحو الاحتكاك باللعبة، هذا انتحار".

وأكمل: "تم منعي بالدوري الإيطالي بسبب قول شيئاً ما، إذا فعلت ذلك الآن سيتم إيقافي أيضاً من قبل اليويفا لشهر، لا يمكن أن نحصل على حكم لا يعرف الفارق بين الاحتكاك والمخالفة ولم يمارس اللعبة".

وأردف الإيطالي: "إذا كان لا يعرف الفارق فعليه البحث عن مهنة أخرى، يوجد فيديو الآن، وحتى مع ذلك القرارات خاطئة، انتظرنا كثيراً لتلك المباراة وفي النهاية تم إفسادها".

وختم: "لا أشتكي بخصوص النتيجة، ولكن على الأقل كان سيتاح لنا الفرصة للعب بطريقتنا وتقديم أسلوبنا".

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لاعب أتالانتا لويس مورييل هو الآخر اتفق مع مدربه ووصف ما حدث بأنه ليس عادلاً، بينما قال القائد رافائيل تولوي بأنه لا يعتقد بأن الكرة كانت طرداً لأن ميندي كان ذاهباً للطرف وليس المرمى.

أتالانتا الآن بحاجة للفوز بفارق هدفين في مدريد من أجل العبور لربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.