جار مزعج أم مثالي؟ ماذا قالت جارة كريستيانو رونالدو عنه؟

نعرف رونالدو اللاعب.. ولكن ماذا عن كريستيانو الجار؟

شرحت جارة كريستيانو رونالدو كيف تعيش حياة هادئة على الرغم من العيش بجوار نجم يوفنتوس وأسطورة من أساطير كرة القدم على الإطلاق.

ويعيش رونالدو مع صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه في تورينو، وذلك بعد انضمامه إلى عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس في 2018.

وتعيش إليزابيث بوريل بجوار رونالدو وكان والد بوريل هو فيليس فارفالينو، والذي كان جزءًا من المنتخب الإيطالي الذي فاز بكأس العالم عام 1934.

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وقد فتحت السيدة التي تسكن بجوار رونالدو ما يشبه حوارًا لطيفًا بخصوص العيش بجوار نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليًا.

وقالت إليزابيث إن كريستيانو رونالدو يعيش حياة هادئة على الرغم من نجوميته وكونه شخضية مشهورة ومحاطة بالملايين من المعجبين والجماهير.

وأضافت: "حياة رونالدو من وجهة نظري كجارة تسكن بجواره ليست صاخبة، الكثير من الصمت، لا حفلات، لم أر قط سيارات تمر في طريقنا الخاص"

وتابعت: "أرى نجل كريستيانو رونالدو جونيور يتجول رفقة والده في كثير من الأحيان مع لوح التزلج الخاص به، في أعلى وأسفل الشارع الذي يؤدي إلى المنزل، دائمًا مع الحراس الشخصيين وراءهما"

وأردفت: "جورجينا تقوم بدورها كأم مع أطفال رونالدو، فهي تظهر معهم دائمًا وتقدم لهم الرعاية اللازمة، لدي 4 أحفاد إذا كان رونالدو يريد المزيد من الأصدقاء للأطفال والعائلة"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو مرتبط بشكل كبير بعائلته وذلك معروف عنه منذ سنوات، حيث يمنح أمه وصديقته والأبناء الجزء الأكبر من حياته الشخصية.