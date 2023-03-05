جاري نيفيل ينتقد برونو فيرنانديش بعد سباعية ليفربول: مصدر إحراج لمانشستر يونايتد!

أسطورة "الشياطين الحمر" يشن هجومًا لاذعًا على نجم مانشستر يونايتد بعد السقوط بسباعية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي..

شن جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد هجومًا حادًا على برونو فيرنانديش نجم "الشياطين الحمر"، حيث وصفه بأنه مصدر إحراج بسبب تصرفاته الغريبة خلال هزيمة الفريق الصادمة أمام ليفربول.

مانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة 26 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

أداء فيرنانديش تحديدًا خلال المباراة كان مروعًا، خاصة في شوط المباراة الثاني، وظهر في مرحلة من المباراة أنه يشتكي إلى مدربه إريك تين هاج لعدم استبداله.

نيفيل، الذي كان يحلل المباراة لصالح شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية انتقد تصرفات فيرنانديش بشدة، حيث قال: "الشوط الثاني كان وصمة عار كبيرة".

وأضاف: "لا يمكن تجسيد ما حدث، لكن انظروا إلى برونو فيرنانديش، الذي كان مصدر إحراج حقيقي في هذه المباراة".

فيرنانديش أمسك وجهه في إحدى اللقطات بعد تدخل من إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، حيث ادعى نجم مانشستر يونايتد أن لاعب "الريدز" ضربه بالمرفق في وجهه.

وقال نيفيل عن هذه اللقطة: "كان هناك فحص باستخدام تقنية الفيديو، لكن ما حدث كان على صدره، لكنه يمسك وجهه، هذا محرج من برونو".

وبالتأكيد سيحاول مانشستر يونايتد تناسي خيبة الأمل بعد تلك النتيجة المذلة على ملعب "أنفيلد"، من أجل التشبث بموقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، والتقدم أكثر في بطولة الدوري الأوروبي.