جاري نيفيل يتهم لاعبي مانشستر بالتقصير في عهد مورينيو

يرى أن الأمور اختلفت تماماً مع المدرب النرويجي أولي سولشار في الفترة الأخيرة

يعتقد جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، أن الفريق لم يكن يبذل أفضل ما لديه مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.

مانشستر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول البريميرليج، لتصبح المنافسة على اللقب هذا الموسم هي الأولوية للنادي الإنجليزي.

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ومع ذلك مستوى الفريق انهار تماماً على جميع الأصعدة، لتتم إقالة مورينيو وتعيين أولي سولشار كمدرب مؤقت بدلاً منه.

وقال نيفيل عن ما حدث لمورينيو:"من الواضح أن اللاعبين لم يحاولوا بالشكل الكافي مع مورينيو، كانوا يظهرون ويختفون بشكل سريع".

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وأضاف:"بكل أمانة لدي بعض الشكوك حول بعض اللاعبين، إذا كان هذا مستواهم فهذا يعني عدم امتلاكهم القدرة على قيادة مانشستر يونايتد للقب".

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وتابع:"الأمور اختلفت مع سولشار حيث جاء بدون أي توقعات ضخمة على عاتقه، وقام بوظيفة رائعة ليحقق أفضل بداية لمدرب في تاريخ النادي".

ويحتل مانشستر المركز السادس حالياً بجدول البريميرليج بالتساوي مع أرسنال الخامس، قبل مواجهتهما معاً الجمعة القادمة بكأس الاتحاد الإنجليزي.