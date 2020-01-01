جاري رودريجيز يكشف سر تألقه مع الاتحاد هذا الموسم

الاتحاد هزم الوحدة 2-1

حقق الاتحاد انتصارًا ثمينًا على مستضيفه الوحدة في مكة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ليتقدم الفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة والذي سيلعب ضد الرائد غدًا.

وسجل جاري رودريجيز الهدف الأول للعميد وحصل على ركلة جزاء أسفرت عن الهدف الثاني، وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بمستواه المميز مع الفريق هذا الموسم.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه أكد أن الفضل في تألقه يعود للمدرب فابيو كاريلي وزملائه اللاعبين، والأهم ثقة الجميع به في النادي.

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مضيفًا خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية "سعيد جدًا بالأداء والنتيجة والفريق، أهنئ الجميع على هذا المستوى والفوز المهم والتحسن الملفت في جدول الترتيب، نريد الاستمرار على هذا النهج".

أضاف "أدين بالفضل للاعبين والمدرب كاريلي في مستواي المميز حاليًا، أحظى بثقة المدرب واللاعبين وأنا سعيد جدًا بتلك الثقة، وأتمنى أن أواصل اللعب بهذا المستوى".

أخيرًا قال رودريجيز عن تحسن الاتحاد دفاعيًا "كما أوضحت، الفريق يحظى بفترة جيدة من الثقة بالنفس حاليًا، نحن 11 لاعبًا أساسيًا و8 في الخارج جاهزون تمامًا للعب في أي وقت، الفريق ممتاز على المستوى الفردي وهذا يساعدنا كثيرًا".