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جاري رودريجيز على أعتاب العودة إلى الدوري التركي والاتحاد لا يُمانع

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رودريجز اتفق رسمياً مع نادي فنربخشة لمدة موسم بنظام الإعارة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد الحالي من العودة إلى الدوري التركي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير المُقربة من نادي الاتحاد أشارت إلى أن اللاعب خرج من حسابات المدير الفني لويس سييرا مدرب العميد.

قناة A spor التركية بحسب مصادرها قالت : رودريجز اتفق رسمياً مع نادي فنربخشة لمدة موسم بنظام الإعارة من نادي الاتحاد.

الاتحاد كان قد تعاقد مع اللاعب في يناير الماضي لمدة 4 سنوات مقابل 10 ملايين يورو بحسب ما كشفت التقارير.

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مدرب الاتحاد لويس سييرا قال في تصريحات له : " لا أعلم إن كان هناك مفاوضات من فنربخشة التركي لضم رودريجيز أو لا ولكن ما أريد قوله إنه لن يكون معانا الموسم الجديد".

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وسبق للاعب صاحب الجنسية الهولندي اللعب في فريق فينورد روتردام، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية؛ أبرزها: دن هاج وإليتش الإسباني وليفسكي صوفيا البلغاري وباوك اليوناني، ثم جلطة سراي وأخيرًا الاتحاد.

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