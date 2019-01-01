جاريدو يُوجه رسالة وداعية للعين

المدرب لن يُجدد عقده مع الفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبلغ العين مدربه خوان كارلوس جاريدو بعدم رغبته تجديد العقد المبرم بينهما، والذي انتهى بنهاية موسم 2018-2019.

وكان جاريدو قد خلف زوران ماميتش في تدريب الزعيم الإماراتي لكنه لم يُحقق النتائج المطلوبة، وقد تراجع الفريق تحت قيادته للمركز الرابع في دوري الخليج العربي الإماراتي وخرج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وودع المدرب الإسباني العين بتوجيه الشكر للنادي وجميع العاملين به، إذ كتب على حسابه الرسمي في إنستجرام "أشكر جماهير العين وجميع اللاعبين والموظفين وكل أعضاء مجلس إدارة النادي".

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"وأتوجه بالشكر كذلك لكل من ساعد الفريق بردود فعله الإيجابية".

وأتم "أنا أستمتع حاليًا بالعطلة، وأتمنى الحظ السعيد للعين مستقبلًا".

يُذكر أن العين أنهى الموسم بحصوله على 46 نقطة، وقد تُوج الشارقة باللقب.