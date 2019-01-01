جاريدو يعقد اجتماعاً مع لاعبي العين ويحمسهم للمرحلة المقبلة

العين في مرحلة حرجة من الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

عقد الإسباني، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي العين اجتماعاً مع لاعبي الزعيم، لمناقشة التحديات القادمة بالنسبة للزعيم، خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ اجتماع المدير الفني مع اللاعبين، بضرورة الفوز بمباراة الهلال السعودي القادمة، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وطلب جاريدو من اللاعبين مضاعفة جهودهم وتقديم كلًا ما يمكن أن يخدم النادي، لرد التقدير للإدارة على توفير المعطيات الإيجابية للاعبين والجماهير على مساندة الفريق في جميع الظروف خصوصاً في المرحلة التي شهدت تراجع النتائج.

وقال المدير الفني الإسباني في اجتماعه مع اللاعبين: " مطالبون بإظهار روح الفريق الواحد والرغبة والإصرار لتحقيق النتائج الإيجابية، نحتاج لجميع اللاعبين خلال تحدياتنا القادمة خصوصاً وان المرحلة المقبلة ترتبط بمواجهات مهمة بالإضافة الى المنافسة على حجز احدى البطاقات المؤهلة لدوري ابطال اسيا".

وأبدى جاريدو في ختام اجتماعه مع اللاعبين، ارتياحه من الروح التي لمسها في لاعبي فريقه مؤكداً أن الرغبة القوية والإصرار على تحسين نتائج الفريق وإظهار المستوى الفني المطلوب في المباريات المقررة على الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل العين المركز الخامس في جدول الدوري الإماراتي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الجزيرة صاحب المركز الثالث، بعد لعب 23 جولة من البطولة.

جروس مدرب #الزمالك المصري بات قريبًا من جديد للعودة لتدريب #الأهلي، حسبما أشارت الصحف.🗞️ pic.twitter.com/B5UQfn5uoY — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

وفي البطولة الآسيوية يتذيل الزعيم المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن استقلال طهران صاحب المركز الثالث، وفي المركز الثاني الدحيل بسبع نقط، بينما يتصدر الهلال المجموعة بتسع نقاط.