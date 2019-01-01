جاريدو: أقدر عدم رضا الجماهير، وتلك كانت رسالتي للاعبي العين

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة اتحاد كلباء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خوان كارلوس جاريدو تقديره الكامل لغضب جماهير العين وعدم رضاهم عن الأداء والنتائج مؤخرًا، مشددًا أنه يبذل قصارى جهده لتحسين المسار.

وتراجعت نتائج العين مؤخرًا في دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا حتى عاد للمركز الرابع في البطولة المحلية برصيد 39 نقطة، وقد خسر مباراته الأخيرة أمام بني ياس.

ويستعد الفريق لمواجهة اتحاد كلباء ضمن الجولة الـ23 للبطولة، وقد أكد جاريدو على أهمية تحقيق الفوز في تلك المباراة لتحسين ترتيب الزعيم في الجدول وحصوله على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

مضيفًا للموقع الرسمي لناديه “لازلت مُصرًا على أهمية الفوز لتحسين موقعنا على خريطة جدول ترتيب مسابقة الدوري والحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، وينبغي علينا أن نثق في قدرتنا على تحقيق هدفنا والتعامل بتركيز عالٍ خلال الاستحقاقات المقبلة”.

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أضاف "المؤكد أن مواجهتنا القادمة أمام اتحاد كلباء مهمة جدًا ورسالتي للاعبي العين كانت واضحة وتقتصر على أهمية التركيز وطي صفحة مباراة بني ياس ومضاعفة الجهود لحصد النقاط الثلاث خاصة وأن عامل التوفيق لم يحالف الفريق في المواجهة الماضية بعد أن أهدرنا ركلة جزاء وأضعنا عدة فرص أمام مرمى المنافس".

"نمتلك الرغبة القوية في حصد النقاط الثلاث وحجز مركز يؤهل الفريق لمسابقة دوري الأبطال في الموسم القادم، هذا رغم أن الفريق يفتقد إلى جهود عناصر مهمة، غير أن البدلاء يمتلكون الإمكانيات ومشاركتهم في مسابقة الدوري ستعود عليهم بمكاسب كبيرة وتطور من مستواهم".

أتم حول غضب جماهير العين وعدم رضاهم "الجماهير أهم العناصر في عالم كرة القدم، وأدرك جيدًا على المستوى الشخصي أن جمهور العين غير راضٍ عن مستوى الفريق وتراجع نتائجه، ولديهم الحق في ذلك بالتأكيد لأن العين نادٍ كبير، ومن جهتي أعمل على تقديم أفضل ما لدي دائمًا لتطوير وتحسين نتائج الفريق، ولكن يتوجب علينا في الوقت الحالي العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الظروف الراهنة”.

يُذكر أن الزعيم الإماراتي خسر كذلك مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا بهدفين دون رد أمام الدحيل القطري.