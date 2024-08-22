بعد رحيله عن إنجلترا .. جاريث ساوثجيت يتخلص من لقب عاطل بوظيفة جديدة في أوروبا

مدرب الأسود الثلاثة السابق يتخذ خطوة جادة

تخلص الإنجليزي جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، من لقب "عاطل"، بعد أسابيع قليلة من رحيله عن قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

واستقال المدرب الإنجليزي من منصبه كمدير فني للمنتخب قبل 5 أسابيع، حيث شغل هذا المقعد لمدة 8 سنوات، لكنه رحل بعد الإخفاق الأخير في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ساوثجيت تم اختياره للعمل كمراقب فني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن مهمة ساوثجيت ترتبط بشكل وثيق بتحليل المباريات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل تقديم تقارير عن كل منتخب وطني ومسابقات الأندية في أوروبا.

وأوضحت "ديلي ميل"، أن الملاحظات التي سيقوم بتدوينها تهدف لمساعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاكتشاف الاتجاهات الجديدة وتحسين التدريب، وسيتم تكليفه بمراجعة المباريات مع إمكانية الوصول إلى زوايا الكاميرا المتعددة إلى جانب أدوات تصور البيانات المتقدمة.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن ينضم ساوثجيت كمحلل في برنامج Match of the Day الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، مشيرة إلى أن (BBC) سوف تواجه منافسة كبيرة من شبكة ITV للحصول على توقيعه.

يذكر أن فريق المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبي خلال الموسم الماضي، يضم المدير الفني السابق لليفربول رافائيل بينيتيز، ولاعب آرسنال السابق جاك ويلشير، وحارس المرمى الإنجليزي السابق ديفيد جيمس.