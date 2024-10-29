الأرجنتيني يحل سادسًا في جائزة كوبا

أكد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، أن النجم الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي يستحق التتويج بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى أنه يتمنى اللعب بجواره في يوم ما.

وحصد رودري الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، كأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، وذلك بعد مساهمته المؤثرة في فوز منتخب إسبانيا بطولة الأمم الأوروبية والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وكان جارناتشو أحد ضيوف حفل إعلان جوائز "بالون دور" على مسرح "لو شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان مرشحًا للفوز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، لكنه حل في المركز السادس، بالقائمة التي تصدرها باكتساح الإسباني لامين يامال نجم برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث جارناتشو إلى وسائل الإعلام على هامش الحفل، حيث سئل عن 3 لاعبين استحقوا الفوز بالكرة الذهبية في الماضي، لكن لم يحالفهم الحظ في ذلك، ليرد: "نيمار دا سيلفا، أنطوان جريزمان وأندريس إنييستا".

وكان ميسي قد فاز بالكرة الذهبية في 2010، وقت أن تحدث كثيرون على أفضلية إنييستا للفوز بالجائزة في هذا العام، وتكرر الأمر مع أنطوان جريزمان الذي خسر الجائزة أمام كريستيانو رونالدو في 2016.

وعندما سئل اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ20 عامًا، عن أكثر لاعب من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية يود اللعب إلى جواره، أجاب بدون تردد: "إنه رودري"

ورغم فوز رودري بالكرة الذهبية، ضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".