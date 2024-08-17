وسط ثورة الجماهير .. رد فعل فوري من نيستلروي على إهدار جارناتشو الغريب ضد فولهام!

لقطة غريبة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

تعرض الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، إلى حملة شديدة من السخرية، بسبب الفرصة السهلة التي أهدرها أمام فولهام.

ونجح يونايتد في افتتاح مشواره بالنسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي 2024/2025، عن طريق الفوز على الضيوف بهدف دون رد سجله يوشوا زيركزي، ليحصد فريق المدرب إريك تين هاج أول 3 نقاط لهم بالموسم.

النتيجة كان من الممكن أن تصبح 2/0، لو تمكن البديل جارناتشو من إهدار واحدة من أسهل الفرص في عام 2024، حيث عجز عن التسجيل بغرابة شديدة وسط صدمة من الجماهير.

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البداية كانت باستغلال ماركوس راشفورد لخطأ دفاعي من فولهام في الوقت بدل الضائع، حيث قرر المهاجم الإنجليزي ألا يكون أنانيًا رغم انفراده بالحارس بيرند لينو، ليمرر الكرة لجارناتشو الذي فشل في التسجيل والشباك خالية تمامًا.

وتسببت اللقطة في السخرية بشدة من الجناح الشاب عبر منصة "إكس"، حيث قال أحدهم:"حتى جدتي كان يمكنها تسجيل هذه اللقطة".

وقال مشجع آخر:"تخليص الكرة من باسي، تمريرة راشفورد وإنهاء جارناتشو، ربما يكون أسوأ تسلل لعب شهدته هذه الرياضة على الإطلاق".

وهو الأمر الذي دفع رود فان نيستلروي مساعد إريك تين هاج، للذهاب إلى اللاعب بعد المباراة لمواساته بعد الفرصة الغريبة التي أهدرها.

وذهب بعض المشجعين إلى لوم راشفورد أكثر من جارناتشو في هذه اللعبة، مستندين إلى أن مهاجم الشياطين الحمر لعب تمريرة سيئة لزميله رغم تواجده في موقف سانح للتسجيل.

يذكر أن المدرب إريك تين هاج خرج بعد المباراة لانتقاد لاعبيه على إهدار الفرص السهلة، بينما حصل مساعده نيستلروي على إشادة هائلة بعدما شوهد وهو يقوم بتوجيه جارناتشو بشكل شخصي ومحاولة تحفيزه وتشجيعه.