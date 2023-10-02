جارسيا يوجه رسالة تحذيرية بطلها كفاراتسخيليا لريال مدريد قبل مباراة دوري الأبطال!

مباراة صعبة في مواجهة الملكي.

حذر رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي نظيره ريال مدريد من مواجهتهم في دوري أبطال أوروبا ومدى صعوبتها في ظل جاهزية اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، حيث أكد جارسيا أن اللاعب قد استعاد ثقته في نفسه وعلى اتم استعداد للمواجهة.

وقال جارسيا: "لقد كان يعاني من الكثير من القلق، وكان يبحث عن تسجيل الأهداف، لكنه استعاد رابطة جأشه مرة أخرى وعاد للتسجيل".

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وأكمل عن المواجهة: "عندما تفوز بأول جولتين تكون بدايتك جيدة، بتسجيل كفاراتسخيليا للأهداف استطاع أن يحصل على الثقة من جديد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب أمام نابولي وهو في جعبته ثلاث بفضل هدف متأخر لبيلينجهام في مرمى أونيون برلين، حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الأول بفارق الأهداف في المجموعة.