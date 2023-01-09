جارسيا: هذا موعد أول مشاركة لرونالدو ولست سعيدًا بمواجهة سان جيرمان

المدرب الفرنسي معترض على توقيت مواجهة باريس سان جيرمان الودية

Shahid

أوضح الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن هدفه هو إعادة البسمة لوجه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب الفريق الجديد، كاشفًا عن موعد ظهوره الأول في المباريات.

رونالدو غاب عن العالمي أمام الطائي، وسيغيب كذلك عن مواجهة الشباب المقبلة، ضمن الجولتين 12 و13 على الترتيب، من دوري روشن السعودي، في ظل العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لمباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تحطيمه لهاتف طفل أثناء خروجه من الملعب عقب مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

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وقال جارسيا، خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أريد أن أشاهد رونالدو وهو يبتسم ويستمتع بكرة القدم مرة أخرى بعد الفترة الصعبة التي عاشها مؤخرًا مع مانشستر يونايتد ومنتخب بلاده وحياته الخاصة، لم يكن ما مر به سهلًا، إذا استعاد متعة اللعب، سنكون قد حققنا هدفنا".

وأضاف: "ظهور رونالدو الأول في السعودية لن يكون بقميص النصر، إذ أنه سيكون خلال مباراة تجمع بين لاعبي النصر والهلال في مواجهة باريس سان جيرمان".

وحول مواجهة الفريق الفرنسي الودية، على هامش موسم الرياض، علق جارسيا: "بصفتي مدربًا للنصر لن أكون سعيدًا بهذه المباراة، بالطبع من الجيد أن نشاهد نجوم سان جيرمان هنا، لكن بعد هذه المباراة بثلاثة أيام أمامنا مباراة مهمة، لذلك التوقيت غير مناسب، لكنه ليس بالمشكلة الكبيرة، نحن في صدارة الدوري السعودي وسعداء بذلك".

بعض نجوم العالمي سيشاركون في ودية الفريق الفرنسي في 19 من يناير الجاري، وفي 22 من الشهر ذاته، يلتقون بالاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في أول مباراة رسمية للدون مع النصر.

Shahid