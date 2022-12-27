جارسيا: رونالدو؟ حاولت ضم ميسي للنصر وفشلت!

المدير الفني للنصر يتحدث عن الصفقة المنتظرة

Shahid

لم يُفوت الصحفيون المؤتمر الصحفي للمدرب رودي جارسيا الخاص بمباراة فريقه النصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي مساء أمس دون السؤال عن صفقة كريستيانو رونالدو التي تؤكد العديد من المصادر أنها تمت بالفعل لصالح الفريق العاصمي.

النصر تعادل مع ضيفه الهلال 2-2 على ملعبه مرسول بارك مساء أمس ليُعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب ونقطتين عن الهلال، علمًا أن الليوث لديهم مباراة مؤجلة أمام الاتحاد.

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المدرب الفرنسي تعامل مع السؤال بشيء من السخرية والمزاح، إذ أجاب ضاحكًا "ذهبت إلى الدوحة وحاولت أجلب ميسي من هناك للنصر لكني فشلت للأسف".

تابع بجدية "الإجابة الصحيحة هي أننا هنا للحديث عن المباراة وليس سوق الانتقالات، سوق الانتقالات يبدأ في الأول من يناير".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم، وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا أن اللاعب سيلعب بالفعل في الدوري السعودي الموسم القادم.

Shahid