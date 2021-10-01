3 نجوم محترفين في طريقهم للرحيل عن الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية للغاية، بشأن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد تعثر الفريق الأزرق أمام الحزم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال تعادل أمام الحزم بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل الفريق تعثراته.

ماذا طلب جارديم من إدارة الهلال فجر الجمعة؟

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن خبر صادم لدى 3 من نجوم فريق نادي الهلال الكبار والمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المريسل كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن تقرير قام جارديم بتسليمه إلى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، يطلب فيه التخلص من 3 لاعبين دفعة واحدة.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: سلم جارديم فجر اليوم الجمعة الساعة 4:31 تقرير فني عبر الإيميل، يطلب فيه التخلص من الأرجنتيني لوسيانو فييتو والفرنسي بافيتمبي جوميس، والبيروفي أندريه كاريلو، والتعاقد مع لاعب طرف أيمن ومهاجم ومدافع".

خاص



سلم #جارديم فجر اليوم الجمعة الساعة 4:31 تقرير فني عبر الايميل يطلب فيه التخلص من فييتو و قوميز و كاريلو فوراً

و التعاقد مع لاعب طرف ايمن و مهاجم و مدافع — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 1, 2021

لماذا طلب جارديم التخلص من الثلاثي المحترف؟

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن البيروفي أندريه كاريلو طلب الرحيل عن نادي الهلال، بعد استبعاده من قائمة الزعيم المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأما عن لوسيانو فييتو، فالحديث عن رحيله بدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أكدت التقارير على أنه لم يقنع الإدارة والجماهير حتى الآن بمستواه.

وعن الفرنسي جوميس، فإنه عانى خلال الفترة الماضية من هبوط في المستوى، ولم يستطع استعادة مستواه المعهود، وهو ما دفع الجماهير تطالب برحيله.

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