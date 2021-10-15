جارديم مستفزًا النصر: الهلال وبرسبوليس الأفضل

المدرب البرتغالي يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة برسبوليس

أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، على أن مباراة فريقه أمام برسبوليس الإيراني ستكون متوازنة، بعد وصول الفريقين إلى مراحل متقدمة من البطولة.

الهلال سيواجه النصر غدًا السبت، في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

جارديم قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "الهلال فريق قوي، ونمتلك لاعبين مميزين لديهم القدرة على خدمة الفريق، ومن سيشارك في مباراة برسبوليس سيكون الأجهز".

المدرب البرتغالي أطلق تصريحًا مستفزًا لجماهير النصر، حيث قال: "الهلال وبرسبوليس هما أفضل فريقين ببطولة دوري أبطال آسيا، لأنهما وصلا كثيرًا إلى المباراة النهائية من قبل".

ولم ينجح النصر من قبل في الوصول إلى المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا، حيث كانت أبرز إنجازاته هو التأهل إلى نصف النهائي خلال النسخة الماضية، قبل الخروج على يد برسبوليس.

وتحدث جارديم عن الغيابات، حيث قال: "يعد ياسر الشهراني وعبد الله عطيف من أفضل الأسماء لدينا، وسنفتقدهم بلا شك، ولكن نمتلك مجموعة من اللاعبين قادرين على تعويض غياب أي لاعب بنفس الجودة".

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واختتم جارديم تصريحاته قائلًا: "حمد اليامي من أفضل اللاعبين الشباب لدينا، ونتطلع للاعتماد عليه في المستقبل، من أجل اكتساب المزيد من المشاركة والخبرة".