"جارديم ليس مدرب عالمي ولم يقدم بصمة مع الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الغامدي، أن البرتغالي ليوناردو جارديم لا يمكن تصنيفه كمدرب عالمي، مشيرًا إلى أنه لم يحقق إنجازات كبيرة لكي يتم وصفه بهذا الأمر.

جارديم يواجه سيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب سوء أداء الهلال، وأيضًا تذبذب نتائج الزعيم، وكان آخرها خسارة ديربي الرياض على يد النصر.

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أتمنى أن يؤجل الهلال فكرة تغيير المدرب إلى ما بعد كأس العالم للأندية، وأتحفظ على أن جارديم مدرب عالمي".

الإعلامي الرياضي واصل حديثه قائلًا: "هناك أسماء لا أعلم كيف صبغت بهذا الوصف، حتى البرتغالي روي فيتوريا أطلق عليه هذا اللقب ولا أعلم كيف".

محمد الغامدي واصل: "اسم عالمي لابد أن يوصف به مدرب حقق إنجازات كبيرة، مثلا جارديم لم يحصل إلا على بطولتين فقط طوال تاريخه، ونفس الوضع عن بعض المدربين الذين يطلق عليهم عالميين ويتم التعاقد معهم".

واستطرد قائلًا: "البرتغال لا تعتبر ضمن التصنيف الأقوى بأوروبا، بالمقارنة مع إيطاليا وألمانيا وحتى فرنسا، ومع ذلك الجنسية ليس لها دور، ولكن أتحدث عن تصنيف المدرب".

محمد الغامدي: "جارديم" ليس مدرب عالمي .

الحصاد الرياضي ...@mhfb9262 pic.twitter.com/Hc16dAwWMU — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 23, 2021

وأردف: "فيتوريا كان مدرب جيد جدًا، وبالمجمل أرى أن جارديم لم يحدث أي بصمة تبين لي أن هذا المدرب أحدث شيء في منظومة الهلال، البصمة الوحيدة هي الجرأة في الزج بعناصر شابه، وهذا الأمر يحسب له".

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واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "وأما عن منظومة فريق وأداء تكتيكي، لم يقدم جارديم شيئًا، والدليل أنه يتساوى مع الأهلي والفيصلي كأكثر الفرق تعادلًا ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 6 مباريات".