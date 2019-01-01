جارديم قريب من تدريب كاراسكو في الصين

تجربة جديدة للبرتغالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب المدير الفني البرتغالي، ليوناردو جارديم، من الانضمام لكتيبة المدربين الكبار في الدوري السوبر الصيني من بوابة داليان ييفانج.

ووفقًا لتقارير إيطالية وفرنسية، فأن مدرب موناكو السابق، وصل إلى الصين من أجل تدريب الفريق الذي يقضى موسمه الثاني على التوالي بالدوري الصيني.

وسيخلف جارديم، الألماني بيرند شوستر الذي درب الفريق الموسم الماضي، وسيتقاضى 10 مليون يورو حسب ليكيب الفرنسية سنوياً.

وسيدرب البرتغالي، ثنائي أتلتيكو مدريد السابق، فيريرا كاراسكو، ونيكولاس جايتان، اللذان أنضما الموسم الماضي لصفوف الفريق الصيني.

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وكان جارديم قريبًا من تدريب النصر السعودي، الشهر الماضي، لكن المفاوضات فشلت رغم وصوله السعودية.

وسبق لجارديم أن درب كاراسكو في موناكو الفرنسي، قبل أن يرحل لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني ومنه للصين.

ورحل البرتغالي عن تدريب موناكو في أكتوبر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق، رغم تدريبه الفريق منذ 2014-15، فلم ينجح الفريق الموسم الحالي سوى تحقيق فوز وحيد تحت قيادته قبل الرحيل.

وربطت بعض التقارير في الأونة الأخيرة، تدريب جارديم لأندية ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.